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Bu da kitap yıkama makinesi

Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde bulunan makineyle kitaplar yıkanarak temizleniyor.

Bu da kitap yıkama makinesi
Kitap yıkama makinesi ile kitapların dezenfekte edildiğini ifade eden 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, “Kitap yıkama makinesi, kitapları kişinin elinden bulunduğu ortamdan geçebilecek her türlü mikrop, bakteri, mantar, küf tarzı oluşumları, elektromanyetik ışınlarla zararlı hiçbir madde; gaz, sıvı kullanmadan temizleyen bir makinedir” diye konuştu.
Kitap yıkama makinesinin kullanımını anlatan Uygun, “Kalınlığına göre 1 dakika içinde bütün sayfalarına nüfuz edecek şekilde bir temizleme yaparak kitabımızı sağlıklı bir şekilde bize veriyor” şeklinde konuştu.
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