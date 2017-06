Bu depremleri yaşamaya devam edeceğiz

3-4 Haziran tarihleri arasında Kocasinan İlçesi Molu bölgesinde en büyüğü 3,3 olan 8 adet deprem meydana gelmişti. Depremlerin ardından açıklamalarda bulunan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Bülent Üzeltürk, depremle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini vurgulayarak, “3-4 Haziran tarihlerinde Kayseri yine bir deprem dalgasıyla sallandı. İnsanların bir kısmı bunu hissetti. Birden fazla deprem vardı, en büyüğü 3,3 değerindeydi. 3,3’ü pek çok vatandaşımız hissetti, 3’ün altındakileri de hissedenler oldu. Depremle ilgili yaptığımız her açıklamada şunu söylüyoruz, deprem maalesef hayatımızın bir gerçeği. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için ilk temel kural şu, depremden önce yapılması gerekenler. Can ve mal güvenliğini sağlamak için depremden önce yapılması gerekenlerden en başlısı yerleşim alanlarının seçimi, binanın depreme uygun yapılması, bina-zemin ilişkisinin iyi kurulması gerekiyor. Bunu Sakarya-İzmit depreminde gördük, çok sağlam binalar vardı ancak zeminle bina iyi uyuşturulamadığı için can ve mal kaybına sebep olmuştu” ifadelerini kullandı.

“Depremle nasıl yaşayacağımızı bilmemiz gerekiyor”

Kayseri’nin içerisinde bulunduğu Ecemiş Fay Hattı’nın Kuzey Anadolu Fay Hattı’na bağlı olduğunu, meydana gelen depremin fay hattının yıllık hareketlerinden kaynaklandığını sözlerine ekledi. Üzeltürk, Mevcut fay hattının 6 büyüklüğüne kadar deprem oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Ecemiş Fay Zonu dediğimiz bir fayımız var. Mersin-Adana arasından başlayıp Niğde’den geçerek Kayseri’den devam edip Sivas üzerinden Kuzey Anadolu Fay Hattı’na kadar uzanan oldukça büyük bir fay. Son birkaç gündür yaşadığımız depremleri de yaratan ana fayımız bu. Bu aktif ve sürekli hareket eden bir fay. Bu deprem üreten bir fay ama her fayın yıllık bir hareketi var. Hareketi milimetrik mertebede olduğu için Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndaki zararları beklemiyoruz. Bu da 4, 5, 6 şiddetinde deprem olmayacak değildir, 6’ya kadar kabiliyeti olan bir fay. Geçmişte Yeşilhisar, Sarıoğlan bölgesinde yaşadığımız depremler var. Bugün Molu bölgesine yakın bir alanda yaşadık, yarın da bu bölgelere yakın çevrelerde yaşamaya devam edeceğiz. Önemli olan depremi içimize sindirebilmemiz, depremle nasıl yaşanacağını bilmemiz gerekiyor” dedi.

“Her yere aynı temeli kurmamalıyız”

Bina ile zemin uyumunun önemine değinen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Bülent Üzeltürk sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Büyük deprem olmayacak anlamına gelmiyor. Şuanda olacak ya da olmayacak deme lüksüne sahip değiliz, elimizdeki teknik veriler maalesef bunu öngörmüyor. Şunu söyleyebiliyoruz, 6’ya kadar deprem oluşturabilecek bir fay var ilimizi kuşatan. Önemli olan Kayseri’de bina ve zemin ilişkisini iyi oluşturmamız gerekiyor, her yere aynı temeli kullanmamız gerekiyor.