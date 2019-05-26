Bu fotoğraf panosunu gören duygulanıyor

Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi’nde mahalle derneğinde bulunan fotoğraf koleksiyonu görenleri duygulandırıyor. Geçmişten günümüze kadar mahallede yaşayıp hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pano, derneğin baş köşesinde sergileniyor.







Mahalle sakinlerinden Osman Meyre, “Mahallemiz doğasıyla ve havasıyla yaşaması güzel olan bir yerdir. Burada arkadaşlık ve dostluk çok ileri seviyededir. Burası da akşamları mahalle sakinleri ile sohbet ettiğimiz, eş, dost ve arkadaşların bir araya geldiği yerdir. Burada da çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu köşe de hatıra yerimizdir. Burada vefat etmiş mahalle sakinlerimizin fotoğrafları bulunmaktadır. Arkadaşlarımız buraya gelip vefat eden tanıdıklarının fotoğraflarını gördüklerinde duygulanıyorlar. Gençlerimiz de burada geçmişini öğreniyor. Mahallemizde geçmişte yaşayan insanlarımızı öğreniyorlar. Bu fotoğraftakilerin hepsi vefat etmiş insanlardır. Yaşayan insanlar buraya geldiklerinde bu albümde babasını ve dedesini görebilir” ifadelerini kullandı.





