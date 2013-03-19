Bu Kediyi Bulana Ödül Var

24 Şubat günü öğleden sonra kedileri Robi’nin kaybolduğunu söyleyen Namık Tamer, “O gün yine dışarı bırakmıştık, normalde bıraktığımızda çağırıyorduk, geliyordu ama bu kez gelmedi. Robi bizim çocuğumuzdu, bizimle birlikte dolaşmayı, arabaya binmeyi çok severdi. 2009’dan bu yana bizimle. Evimiz Bahar Caddesi’nde, Melikgazi Hastanesi’nin tam karşısında. Robi’yi ölü ya da diri bulanlar, gerekli şekilde mükafatlandırılacaktır” diye konuştu.

Robi’yi çocukları gibi sevdiklerini dile getiren Tamer, “Robi bir kedi değildi, biz ona evladımız gibi bakardık. Haliyle yaşlanınca evde kimse kalmadı ve yalnızlığımızı onunla giderdik. Robi bizim için çok kıymetliydi” dedi.