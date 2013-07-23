Bu Köy Elektrikle Yeni Tanıştı

Develi ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki eski bir yerleşim birimi olan Kozluca köyünü muhtar Bayram Erol ve yakınları yeniden hayata döndürmeye çalışıyor. 30 kişinin besicilik ve arıcılık için elverişli olan köye yeniden dönüş yapması sonrasında 2013 yılında köye elektrik bağlandı. Devletin hayvancılığa verdiği teşvikten yararlanan ve tamamen doğal ortamda yaşayan köylüler içme sularını depodan sağlarken, hayvanların sulamasını ise dağlardan gelen kaynak sularının toplandığı kuyulardan tulumba yardımı ile su çekerek karşılamaya çalışıyor.