Develi ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki eski bir yerleşim birimi olan Kozluca köyünü muhtar Bayram Erol ve yakınları yeniden hayata döndürmeye çalışıyor. 30 kişinin besicilik ve arıcılık için elverişli olan köye yeniden dönüş yapması sonrasında 2013 yılında köye elektrik bağlandı. Devletin hayvancılığa verdiği teşvikten yararlanan ve tamamen doğal ortamda yaşayan köylüler içme sularını depodan sağlarken, hayvanların sulamasını ise dağlardan gelen kaynak sularının toplandığı kuyulardan tulumba yardımı ile su çekerek karşılamaya çalışıyor.
Bu Köy Elektrikle Yeni Tanıştı
Kayseri’nin Develi ilçesine 25 kilometre uzaklıkta olan ve bir dönem boşalan Kozluca köyü, muhtar Bayram Erol ve yakınlarının yerleşmesi sonrasında 2013 yılında elektriğe kavuştu.
23 Temmuz 2013 Salı 13:16
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