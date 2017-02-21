Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ali Üstünel ve avukatlığını üstlenen oğlu Av. Serhat Üstünel hazır bulundu.



Evli, 2 çocuk babası, tutuksuz sanık Ali Üstünel, mahkemede sorgu ve savunmasında, "FETÖ/PDY terör örgütüne dahil olduğuma dair ihbarlar ve son 1 yıl içerisinde Akın Öztürk ile telefonla konuştuğum iddiaları var. Hiçbir şekilde bahse konu terör örgütüne üye olmadım. Hakkımdaki ihbarlar, sahte hesaplardan yapılmıştır. Allah izin verirse süreç sonunda aklanacağım. Akın Öztürk Garnizon Komutanı olduğu tarihlerde Tümgeneraldi. 1999-2009 tarihleri arasında Öztürk ile birlikte 6 generalin emir astsubaylığını yaptım. Akın Öztürk'ü bu sebeple tanırım. 2009 yılında emekli oldum. 6 yıl Büyükşehir Spor A.Ş.'de çalıştım. Diğer generallerle olduğu gibi Öztürk ile de irtibatım vardı. Akın Öztürk'ü darbeden önce vatanını, milletini seven birisi olarak bildiğimi söyleyebilirim. Kendisi ile 17 görüşmem oldu. 4'ü mesaj, 10'u ise benim aramam ile oldu. Onlar da yılbaşı, özel günler, oğlumun düğün daveti gibi görüşmeler oldu. Bu örgütle hiçbir illegal bağım olmadı. Bu konuda duyduğum ızdırap huzurunuzda son bulacak" diye konuştu.



Üstünel'i avukat oğlu savundu

Ali Üstünel'in avukatlığını üstlenen oğlu Av. Serhat Üstünel ise "Ali Üstünel babam olur. Sürç-i lisan edersem affedin. Babam ilgili ihbarların çoğu sahte hesaplardan yapılmış. Birisi Romanya'dan mesaj atan olmuş, ihbarların hepsi asılsız çıktı. Darbe sonrası Akın Öztürk ile hiçbir görüşmesi olmamıştır" dedi.



Mahkeme heyeti, Üstünel'in evinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve incelemesi süren dijital materyaller ile ilgili belgenin beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.