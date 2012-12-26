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Bu Sergi Başka Sergi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, elektronik cihazların atıklarından yapılan ve geri dönüşüm konusuna büyük ilgi gören Elektronik Atık Sergisi’nin Erciyes Üniversitesinde açıldığını söyledi.

Bu Sergi Başka Sergi
Daha önce Melikgazi Hizmet Binası içerisinde açılan Elektronik Atık Sergisi’nin sergilendiği süre zarfında vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve beğeni topladığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “ Geri dönüşümü önemsiyor ve bu yönde uzun yıllardır büyük çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu konuda eğitim bizim ilk önceliğimizdir. Okullar,bina görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları,özel sektör oda ve derneklerde geri dönüşüm konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışması yapıyoruz.Diğer atıklar gibi elektronik atıklarında geri dönüşümde toplanılmadığı zaman insan sağlığı ve çevremiz için ne denli büyük bir risk oluşturduğunu biliyor ve geri dönüşüm uygulamasının toplumun her kesimince desteklenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”dedi.
Erciyes Üniversitesi Personel yemekhanesi önünde bulunan alanda açılan Elektronik Atık Sergisinde, atıklardan yapılan Kağnı ve çeşitli tablolar yer alırken, standı gezenlere broşür ve el ilanı dağıtılıyor.
Sergiyi gezen öğrencilerde, “böyle bir sergiyi ilk defa gördüklerini belirterek,çok dikkat çekici.Yakından incelendiğinde çok büyük emek sarf edilerek yapılmış eserler.Daha yaşanabilir bir ülke istiyorsak 7’den 70’e herkesin geri dönüşüm konusunda duyarlı olması gerekmektedir.”dediler.Elektronik Atık Sergisi bir hafta süre ile açık kalacak.
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