Bu Taktiklere Kanmayın ve Dolandırılmayın

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda telefonla dolandırıcılık yapanların taktikleri şu şekilde belirlendi:



Üst düzey bir kamu görevlisinin eşinin taciz edildiğini beyan ederek;



Olayı gerçekleştirecek olan dolandırıcı şahıs, vatandaşımızı telefon ile arayarak, ikna edici bir ses tonuyla yavaş ve tane tane konuşur. Genellikle arka planda telsiz sesi duyulur, konuşmaları dinlemeye başlayan mağdur ikna olmaya başlar. Dolandırıcı aradığı şahsın konuşmalara ikna olduğunu anladığı andan itibaren irtibatın kesilmemesi ve başka yeri aramaması için sürekli olarak telefonun açık tutmasını sağlar. Kullanmış olduğu telefon hattından üst düzey bir kamu görevlisinin eşinin taciz edildiği, tacizciyi yakalamak için soruşturma yürütüldüğü, soruşturma kapsamında gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için çok sayıda kişi ile görüşülmesi gerektiği ve ihtiyaç duyulan kontörün devlet imkanıyla karşılanmasının mümkün olmadığı ifade edilerek Kontör veya para talebinde bulunulmaktadır. Aksi halde, işlenen bu suçun sorumlusu olarak gözaltına alınacağı belirtilerek mağdur, hile ve tehditle ikna edilmektedir.



Sim kartının suç örgütü tarafından kopyalandığını söyleyerek;



Dolandırıcı vatandaşımızı arayarak, telefonunda kullandığı SIM kartın teknolojik yöntemler kullanılarak organize bir suç örgütü tarafından kopyalandığını ve bu kopya SIM kart kullanılarak maliyeti yüksek meblağlara varan telefon görüşmeleri yapıldığını ifade ederek, bu kişilerin tespitinin yapılabilmesi için yürütülen çalışmada kullanılmak üzere kontör veya para gönderilmesi talep etmektedir.



Yürütülmekte olan sözde soruşturmanın gizli olduğu vurgulanarak;



Dolandırıcı, mağdur hakkında yürütülmekte olan sözde soruşturmanın gizlilik dereceli olduğunu vurgulayarak dolandırıcılık eylemine gizemli bir hava katmakta, soruşturmayla ilgili hiçbir bilgi vermeden kendilerine Kontör veya para gönderilmesi talep etmektedir.



Terör örgütünün adınıza telefon hattı çıkarttığı ve bu hatların örgütte kullanıldığını beyan ederek;



Aranan kişilere "Sizin adınıza terör örgütü hat çıkarmış ve çıkartılan bu hat üzerinden çok konuşma yapılıyor, size yüklü miktarda fatura gelecek, biz bu şahısları tespit etmek için ülke genelinde operasyon yapacağız, en yakın bayiye gidin ve size yazdıracağımız cep telefonu numaralarına Kontör-TL yükleyin, operasyon bittikten sonra biz size haber vereceğiz, devlet masraflarınızı size ödeyecek" biçiminde beyanda bulunularak kontör-TL gönderilmesi istenilmektedir.



Banka hesabının terör örgütü tarafından boşaltılacağı belirtilerek;



Dolandırıcı, vatandaşımızı arayarak banka hesabının terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından boşaltılacağını banka hesaplarınız üzerinden teröristlere para aktarılacağı ayrıca hesaplarınızda 15 adet otomatik ödeme talimatı verildiği, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatılacağını ifade ederek, bu süreçte kendi hesabında bulunan paranın güvenli olarak belirtilen hesaba (dolandırıcının kullanmış olduğu banka hesabına) transfer edilmesini istemektedir.



İş bölümü yaparak ve telekonferans sistemi ile mağduru eşi ile görüştürülüp güvenini kazanmak sureti ile ;



Dolandırıcılar (2) ekip halinde iş bölümü yaparak çalışmaktadırlar. Önce mağdurun ev telefonu aranır, kendilerini Polis-Asker ve C.Savcısı olarak tanıtarak yukarıda izah edilen yöntemlerin birisi ile para isterler, bu sırada bayandan eşinin adı soyadı ve ne iş yaptığını sorarlar ve telefon numarasını isterler, ikinci gurup eşinden almış olduğu numara ile müştekiyi arayarak aynı yöntem ile para isterler, ikna etmek için de kendilerinin evinde olduklarını ve eşi ile görüştürebileceklerini beyan ederler telekonferans sistemi ile eşler ve dolandırıcı aynı anda birbirleri ile konuşurlar, müşteki bu konuşmalardan sonra evde polislerin olduğuna ikna olunca kendisini arayan dolandırıcılara istenilen parayı vermiş oldukları hesaba yatırmaktadır.



Operasyon yaptıklarını söyleyerek;



Dolandırıcı kendisini Hakim, Savcı, Polis olarak tanıtıp operasyon yaptıklarını, teröristleri yakalamalarının an meselesi olduğunu, telefonla görüştüğü şahsın yakının kimlik bilgilerinin kullanıldığını kimliği kullanılan şahsın hayatının tehlikede olduğunu söyledikten sonra kendilerine yardımcı olunmasını istedikleri, hesaplar arasında işlem yapılması için para yatırılmasını istedikleri, vatandaşların yatırdığı paranın kendisine iade edileceğini söylemektedirler.



Dolandırıcıların mağduru olmamak için kendisini Polis, Asker vb kamu görevlisi olarak tanıtarak "sakın telefonunuzu kapatmayın, bu operasyon gizli sakın kimselere bahsetmeyin " v.b. sözlerle sizden para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar etmeyiniz. Cep telefonunuzu kapatarak 155 Polis İmdat telefonunu arayıp bilgi veriniz.



Bu bilgileri yakınlarınız ile paylaşarak onlarında mağdur olmalarını engelleyebilirsiniz.



Bazı Marka İsimlerini Kullanarak;



Bu yöntemde, dolandırıcı bazı ticari markaların kampanyalarını taklit ederek, mağdurların cep telefonlarına "Ödül kazandınız" şeklinde mesaj göndermekte ve bu mesajda belirtilen telefon numarasının aranmasını istemektedir. Mağdur verilen numarayı aradığında kendisine, yüksek miktarda para ödülü kazandığı, ancak ödülü hak edebilmesi için, kontör-para kartı alıp, şifresini kendilerine göndermesini veya kazandığı parayı alabilmek için verilen hesaba para gönderilmesi gerektiği söylenmektedir.



Kendisini Abone Merkezi Görevlisi Olarak Tanıtarak;



Bu yöntemde dolandırıcılar, mağdurlara, para ödülü kazandıklarını, ödülü alabilmeleri için bu mesajda belirtilen numaraya Kontör-TL göndermeleri gerektiğini belirtmektedirler. Ayrıca dolandırıcılar, GSM operatörlerinden birinin adını mesajın sonuna mağdur kişinin, bu GSM operatörünün abone merkezi olduğunu düşünmesine neden olmaktadırlar. GSM operatörünün adını görmesi nedeniyle, mağdurlar mesajın içeriğine inanmakta ve bahsedilen numaraya Kontör-TL göndermektedirler.



Hatalı Kontör-TL Gönderildiği iddia Edilerek;



Bu yöntemi kullanan dolandırıcılar, yukarıdaki gibi, mağdurlara gönderdikleri mesajın sonuna GSM operatörlerinden birinin adını yazarak güven telkin etmekte ve sonrasında bir mesaj daha yollayarak, mağdurun telefonuna başka bir numaradan yanlışlıkla Kontör-TL yüklendiğini beyan etmektedirler. Bu nedenle mesajda belirtilen telefon numarasına bu Kontör-TL nin iade edilmesi istemekte ve vatandaşlarımızı dolandırmaktadırlar.

