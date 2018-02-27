BUGÜN ERBAKAN’IN VEFAT YILDÖNÜMÜ

Milli Görüş hareketinin kurucusu ve lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye Yazarlar Birliği'nin faaliyetlerini yakından takip eden siyasi liderlerdendi. Onun bu fotoğrafları, TYB'nin 9. genel kurulunda çekilmişti. 1996'da yapılan genel kurulun divan başkanı merhum Mehmet Âkif İnan'dı. Necmeddin Erbakan bu genel kuruldan bir süre sonra Refahyol hükümetini kurdu ve başbakan oldu.