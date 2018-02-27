BUGÜN ERBAKAN’IN VEFAT YILDÖNÜMÜ

Milli Görüş hareketinin kurucusu ve lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye Yazarlar Birliği'nin faaliyetlerini yakından takip eden siyasi liderlerdendi. Onun bu fotoğrafları, TYB'nin 9. genel kurulunda çekilmişti. 1996'da yapılan genel kurulun divan başkanı merhum Mehmet Âkif İnan'dı. Necmeddin Erbakan bu genel kuruldan bir süre sonra Refahyol hükümetini kurdu ve başbakan oldu.
D. Mehmet Doğan, Necmeddin Erbakan, M. Recai Kutan, Şükrü Karatepe, Salih Kapusuz.
(Recai Kutan'ın arkasındaki Kayserili şair-yazar Abdullah Satoğlu)
(Kayseri Gündem)
D. Mehmet Doğan, Necmeddin Erbakan, M. Recai Kutan, Şükrü Karatepe, Salih Kapusuz.
(Recai Kutan'ın arkasındaki Kayserili şair-yazar Abdullah Satoğlu)
(Kayseri Gündem)