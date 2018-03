BUGÜN KADINLARIN GÜNÜ

Vali Kamçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır. Aile ve toplumsal yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan kadınların istediği bir ayrıcalık değil, sadece insan olmanın gerekliliğidir. Tarihi ve milli kültürümüzdeki kadının statüsüne, Cumhuriyet döneminde sağlanan yeni haklarla, yasal düzenlemelerle, ülkemizde birçok dünya ülkesinden daha önce kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamda etkin bir rol üstlenerek her alanda başarılı çalışmalar yapabilmesine olanak sağlanmıştır. Kadın hakları konusunda yapılan yasal düzenlemeler elbette gerekli ve zorunludur. Ancak sadece yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını, bireysel ve toplumsal olarak kadınlarımıza karşı daha duyarlı olunması için bazı kimselerde zihinsel dönüşümün gerektiğine de maalesef şahit olmaktayız. Bu duygularla hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi."1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanarak uluslararası bir gün haline gelen kadınlar günü uzun yıllardır ülkemizde de kutlanmaktadır. Kadınlarımız Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Yeri geldiğinde cephede savaşmış, yeri geldiğinde cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Savaş ardından ülkenin kalkınmasında da kadınlarımız, en ön saflarda yerlerini almıştır. 15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret, asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakşolunmuştur. 15 Temmuz'da yitirdiklerimiz başta olmak üzere, ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan kadınlarımızı şükranla yâd ediyorum. Şiddetin kurbanı olan kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden da yayınladığı mesajında “Kadınlar gününün esas amacı kadınların haklarını anımsatmak ve onların yalnız olmadıklarının vurgusunu yapmaktır. Aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan Türk kadını daima özverinin, sevginin kaynağı olmuş, tüm zorluklar karşısında fedakârlığını esirgememiş, hayatın her alanında siyasi ve sosyal bilincin geliştirilmesinde ve kalkınmasında önemli rol üstlenmiştir." ifadesini kullandı.Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kadına verilen değer, bir lütuf ve ihsan değil insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluktur" dedi.Başkan Övüç açıklamasında toplumun temel taşı aile, ailenin ise temel taşının kadınlar olduğunu ifade ederek, "Varlıklarıyla hayatımızın her anında bizleri onurlandıran, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımızın hayatımızdaki değerini kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Toplumun temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlardır. Fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, özverinin ve sevginin kaynağı olan Türk kadını her zaman toplumumuzun kurucu ve denge unsuru olmuştur. Kadının ihmal edildiği, ikinci plana atıldığı, yok sayıldığı bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi mümkün değildir. " dedi.