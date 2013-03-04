Bunalıma Girdi Harakiri Yaptı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen 35 yaşındaki Y.Y.'nin kendisin sol omzundan ve göğsünden bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.



Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.(İHA)





