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Bunalıma Girdi Harakiri Yaptı

Kayseri'de bunalıma girdiği ileri sürülen bir kişi kendini göğsünden ve sol omzundan bıçaklayarak yaraladı.

Bunalıma Girdi Harakiri Yaptı
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen 35 yaşındaki Y.Y.'nin kendisin sol omzundan ve göğsünden bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.

Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.(İHA)


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