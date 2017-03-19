Bünyan’a tarihi yatırım

Bünyan’daki Kadın ve Gençlik Merkezi, doğal gaz, asfalt ve alt yapı çalışmalarının tanıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve Bünyanlılar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu yaptı. Türkiye’nin en hızlı alt yapı çalışması ile Bünyan’da 450 kilometre kazı çalışması yapıldığını belirten Gülcüoğlu, çalışmaların 8 ayda tamamlanıp Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yolların asfaltlandığını söyledi. Bünyan’da doğalgazın da kullanılmaya başladığını ifade eden Gülcüoğlu, “İlçemize yapılan çalışmaların toplam maliyeti 50 milyon TL’nin üstünde. Bünyan Belediyesi bütçesi ile bu yatırımı yapsaydık 10 yılda bitiremezdik; ama Büyükşehir Belediyesi sayesinde bitirdik.” dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelikise , iki yıl önce Bünyan’a ve diğer ilçelere yapılan ziyaretlerde Bütün şehir yasası olarak da bilinen yeni Büyükşehir Yasası'nın önemini vurguladığını ve bu yasanın ilçeler için bir milat olduğunu dile getirdiğini hatırlatarak, “Sadece Bünyan’ın değil tüm ilçelerimizin adeta kaderi değişti. Bünyan’ın tüm ihtiyaçlarının nasıl tek tek giderildiğinin en yakın şahidi sizlersiniz. Diğer ilçelerimiz için de aynı durum geçerli. Bu süreçte Bünyan’a yaptığımız hizmetleri tek tek sayacak değilim. Hepsi bu tesis gibi kendisini gösteriyor. Ama bakınca görülmeyen yerin altındaki hizmetimizi hatırlatmak istiyorum. Bünyan’ın alt yapısını tamamen yeniledik. Bünyan tarihinin en kapsamlı altyapı harekatını gerçekleştirdik. İlçenin geleceğe yönelik 50 yıllık problemini çözdük. Kanser yapıcı asbestli boruları sağlıklı borularla değiştirdik. Artık sularınızı güvenle içebiliyorsunuz. Bu arada ortağı olduğumuz Kayserigaz Bünyan’ı doğalgaza kavuşturdu. Elektrik Şirketimiz de şebekeyi yer altına aldı. Tüm altyapı kuruluşlarının yaptığı çalışma sonrası merkezdeki tüm yolların asfaltlarını yeniledik. Neredeyse asfalt sezonunu Bünyan’da açtık ve Bünyan’da kapattık. 50 yıllık çalışmalara bedel çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların hepsini en az 10 kez Bünyan’a gelerek yakından takip ettim. Bu yatırımlar devam edecek. Kent merkezinde de, ilçelerde de hız kesmeyeceğiz. Bünyan’da neye ihtiyaç varsa hepsini gidereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sizler de biliyorsunuz ki, yapmış olduğumuz yatırımlar ilçe belediyelerinin bütçesiyle 20 yılda yapılamazdı. Hem altyapı hem de üst yapı anlamında şehirde ne varsa ilçelerimizde de o olsun istiyoruz ve bunun gereğini de yapıyoruz” dedi.Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’de belediyecilik ve siyasette önemli olanın hizmet olduğunu söyledi ve yapılanlar için teşekkür etti.Ülkemizin içinde bulunduğu durumla ilgili tespitlerde bulunan Bakan Özhaseki, “Bir taraftan terörle mücadele edip bir taraftan da birliğimizi beraberliğimizi sağlayarak geleceğe yönelmemiz gerekir” dedi.16 Nisan referandumuna da değinen Bakan Özkaseki, “Türkiye’de geçmişteki hükümetler 7-8 ay iktidarda kaldı. Bu sürede bir şey yapmak mümkün değil. Bizim istikrara ve büyümeye ihtiyacımız var. Bunun için de referandumda evet demek gerekir” diye konuştu.Konuşmaların ardından Bünyan’a yapılan tüm tesislerin hayırlı ve uğurlu olması için dualar edildi ve katılımcılar tarafından Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi gezildi.