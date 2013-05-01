Burhan Kuzu'nun Acı Günü

Develi İlçe Müftülüğü personeli, Merkez Erciyes Camii İmam-Hatibi Ali Peker Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Peker’in cenazesi öğle namazına müteakiben Develi Merkez Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, TBMM’den bazı bürokratların yanı sıra Kaymakam Enver Ünlü, Belediye Başkanı Recep Özkan Kayseri ve Develi Müftülük personelleri ile vatandaşlar katıldı.
Peker’in cenazesi öğle namazına müteakiben Develi Merkez Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, TBMM’den bazı bürokratların yanı sıra Kaymakam Enver Ünlü, Belediye Başkanı Recep Özkan Kayseri ve Develi Müftülük personelleri ile vatandaşlar katıldı.