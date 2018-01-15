Bursa'da Kayseri zirvesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla Bursa’da yapılan değerlendirme ve istişare toplantısında Bursa’nın tarihi ve doğal değerleri de ziyaret edildi. Bursa gezisine Başkan Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik ile ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin eşleri de katıldı.

Başkan Çelik ve beraberindekiler Bursa gezisinin ilk gününde rehber eşliğinde öncelikle Tarihi Ulu Cami’yi ziyaret ettiler. Kayseri heyeti, Tarihi Ulu Cami’nin ardından Bursa’nın tarihi çarşılarından biri olan Koza Han’ı gezdi.

“KAYSERİ VE BURSA BİRBİRLERİNE BENZİYOR”

Kayseri heyetinin tarihi mekanlara yaptığı gezi sırasında heyetten ayrılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, önce Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü daha sonra da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Başkan Çelik’in Kayseri gibi önemli bir şehirde önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, “Şehrimizi ziyarete gelmeniz bizim için sevindirici. Nezaketiniz için teşekkür ediyoruz. Kayseri’yi şehir olarak çok seviyoruz” dedi. Başkan Mustafa Çelik de Kayseri ile Bursa’nın birçok açıdan birbirlerine benzediklerini dile getirerek, “Endüstrisi gelişen, kış sporları olan, kapalı çarşısı bulunan şehirleriz. Birbirimize tecrübe aktarımında bulunarak iki şehrin gelişmesine fayda sağlarız” diye konuştu.

Başkan Çelik ve beraberindekiler Bursa gezisinin ikinci gününde teleferikle Uludağ’a çıktılar. Uludağ’da yapılan gezi ve incelemelerin ardından Bursa’ya dönülerek Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbeleri ziyaret edildi. Başkan Çelik ve beraberindekiler Bursa’nın tarihi simgelerinden olan 5 katlı Saat Kulesi’ne çıkarak şehri manzarasını da izlediler.

“YILLARDIR KAYSERİ’Yİ HAYRANLIKLA İZLİYORUZ

Gezinin ikinci günde verilen gala yemeğine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Eski Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay da katıldı. Yemekte Konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bursa’nın tarih dolu bir şehir olduğunu belirtti ve Bursa Belediye Başkanları ile meclis üyelerini Kayseri’ye davet etti. Kayseri heyetini misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa heyeti ile en kısa zamanda Kayseri’ye geleceklerini söyledi. Kayseri’deki belediyecilikten de bahsederek belediyeciliğin çok iyi yapıldığını dile getiren Aktaş, “Yıllardır Kayseri’yi hayranlıkla izliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Daha sonra Bursa Eski Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay dua yaptırdı.

Bursa gezisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanlarıyla bir de değerlendirme toplantısı yaptı. Yapılan yatırımların değerlendirildiği ve 2018 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda ilçe belediye başkanlarıyla uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Üç yılı biz merkezde siz ilçelerde dolu dolu geçirdik. Üç yıl içinde ilçelerimize çok önemli yatırımlar yaptık. Özellikle alt yapı yatırımlarında KASKİ açısından olağanüstü bir dönemi yaşadık. İlçelerimiz ve bağlı mahallelerindeki tüm sorunları sona erdiriyoruz. Aramızdaki uyum açısından örnek şehirlerden birisiyiz. Aynı uyumla bundan sonra da el birliğiyle çalışacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri Bursa programının son gününde 1. Murat Hüdavendigar Camii’ni de ziyaret ettiler.