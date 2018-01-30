Büsam Akademilerinde yeni dönem başlıyor



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, BÜSAM bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Akademi ve Film Akademi’de bahar dönemi kayıtlarının başladığını ve 20 Şubat tarihine kadar kayıt alınacağını belirtti. Yeni açılacak atölyelerin planlandığını dile getiren Başkan Çelik, “Şubat ayının son haftası ile birlikte Şehir Akademi bünyesinde; Selçuklu Okumaları, Medeniyet Okumaları, Şehir Okumaları, Mecelle Okumaları, Hüsn ü Aşk Okumaları, Akademik Yazım Teknikleri gibi yeni atölyeler açacağız” dedi.



Görsel Düşünme, Mekan Okumaları, Akif Emre’nin İzinde İslam Coğrafyası, Sosyal Bilimlerde Saha Araştırması, Film Okumaları, Etimolojik Kuran Kavramları, Basın Dili Arapçası ve Pratik Arapça atölyelerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Çelik, ayrıca Şehir Akademi çalışmaları kapsamında düzenlenen Varlık-Bilgi-Değer-Zaman-Mekan-Siyaset seminerlerinin de sürdürüleceğini kaydetti.



Başkan Mustafa Çelik, Film Akademi bünyesindeki Kısa Film Atölyesi, Belgesel Film Atölyesi, Senaryo Yazarlığı, Kamera Önü Oyunculuğu atölyelerinin de yeni katılımlarla kendisini bu alanlarda yetiştirmek isteyenlerin hizmetinde olacağını dile getirdi.