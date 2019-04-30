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BÜSAM'da Mimar Sinan anlatılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli değerlerinden Mimar Sinan’a, yaptığı etkinliklerle sahip çıkmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi’de her hafta Mimar Sinan okumaları gerçekleştiriliyor.

BÜSAM'da Mimar Sinan anlatılıyor

Her hafta Cumartesi günleri yapılan Mimar Sinan Okumaları’na bu hafta Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Sencer Erkman katıldı. Halka açık olarak düzenlenen Mimar Sinan Okumaları’na BÜSAM öğrencilerinin yanı sıra Mimarlık Fakültesi öğrencileri de iştirak etti. Konuşmasında Mimar Sinan devri Osmanlı mimarisinde ‘Mukarnas Tasarımının Gelişimi’ konusunda detaylı bir sunum yapan Halil Sencer Erkman, Mimar Sinan’ı anlamak için miras bıraktığı eserlerin iyi incelenmesi gerektiğini belirtti. Erken dönem Selçuklu mimarisiyle birlikte gelişmeye başlayan mukarnas (İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşidi) uygulamalarının tarihini seyri hakkında bilgiler veren Erkman, “Mukarnas tasarımının gelişimini izlemek açısından Kayseri’deki eserler hazine değeri taşıyor. Selçuklu döneminin en güzel ve en yetkin örnekleri şehrimizdeki tarihi eserlerde bulunuyor” dedi. Mimar Sinan’ın eserlerindeki mukarnas tasarımlar hakkında da bilgi veren Erkman, Kayseri’de bulunan cami, medrese ve türbelerde gerçekleştirilen mukarnas uygulamaların yansımalarının Mimar Sinan’ın eserlerinde görüldüğünü kaydetti.
Her hafta cumartesi günleri yapılan Mimar Sinan Okumaları’nın son dersi, 4 Mayıs Cumartesi günü Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

İHA

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