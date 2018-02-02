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Büyük ekonomi zirvesi yarın

ASKON tarafından düzenlenen 'Kültepe Ekonomi Zirvesi” yarın Hilton Otel’de gerçekleştirilecek.

Büyük ekonomi zirvesi yarın
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından organize edilen ve ‘Yerli Davos’ olarak adlandırılan 'Kültepe Ekonomi Zirvesi’ yarın  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki  ve Maliye Bakanı Nacı Ağbal'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Programda 'Türkiye Ekonomisinin genel görünümü ve sürdürülebilir büyümenin önemi, Milli Savunma Sanayii'nde yaşanan gelişmeler ve Türkiye perakende sektörünün mevcut durumu ve geleceği' konulu oturumlar yapılacağı kaydedildi.
İHA
 
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