Büyük ekonomi zirvesi yarın

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından organize edilen ve ‘Yerli Davos’ olarak adlandırılan 'Kültepe Ekonomi Zirvesi’ yarın Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Maliye Bakanı Nacı Ağbal'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Programda 'Türkiye Ekonomisinin genel görünümü ve sürdürülebilir büyümenin önemi, Milli Savunma Sanayii'nde yaşanan gelişmeler ve Türkiye perakende sektörünün mevcut durumu ve geleceği' konulu oturumlar yapılacağı kaydedildi.

İHA

