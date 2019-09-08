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Büyük heyecan sona erdi

2020 Tokyo Olimpiyatları için son puan toplama yarışları olan Uluslararası Grand Prix Velo Erciyes ve Tour Of Central Anatolia Bisiklet yarışları sona erdi.

Büyük heyecan sona erdi

16 ülkeden 150 sporcunun üç boyunca toplamda 430 km yol yaptığı Uluslararası Grand Prix Velo Erciyes ve Tour Of Central Anatolia Bisiklet yarışları bugün yapılan yarışla sona erdi.



Kayseri Valiliği önünden start verilen bugünkü yarışlara Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’de sporculara eşlik etti.



153 kmlik son yarışta sporcuların mücadelesi görülmeye değerdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde biten yarışlarda birinciliğe Salcano Sakarya takımından Onur Balkan, ikinciliğe Belarus takımından Mikolas Shumov, üçüncülüğe de Salcano Sakarya takımından Ahmet Örken adını yazdırdı.



Düzenlenen kupa ve madalya törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Talas İlçe Emniyet Müdürü Yasin Zeki, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mehmet Hanilçi ve Yakup Deliktaş, Bisiklet Federasyonu Temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
 

İHA

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