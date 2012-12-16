Büyük Usta Anıldı

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk'un yanı sıra vatandaşların yoğun ilgisi vardı.
Şef Namık Kemal Bilgin yönetiminde sahne alan Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu Büyük Üstad Neşet Ertaş türkülerini seslendirerek Kayserili Türkü severlerden bol bol alkış aldılar.
Etkinlik sonunda günün anısına Şef Namık Kemal Bilgin'e Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk çiçek takdim etti.
Şef Namık Kemal Bilgin yönetiminde sahne alan Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu Büyük Üstad Neşet Ertaş türkülerini seslendirerek Kayserili Türkü severlerden bol bol alkış aldılar.
Etkinlik sonunda günün anısına Şef Namık Kemal Bilgin'e Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk çiçek takdim etti.