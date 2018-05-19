Büyükkılıç, Hisarcık halkı ile kucaklaştı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Meydan Camii´nde Teravi namazı sonrası mahalle sakinleri ile hem sohbet etti, hem de mahalle kahvesinde vatandaşlarla birlikte ikram edilen çaydan içti.

Hisarcık meydanında bulunan kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyerek, Melikgazi Belediyesince 2018 yılı içerisinde Hisarcık´ta gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada “Bu gün Erciyes Dağının adeta giriş kapası olan şehrimizin en güzel semtlerinden olan Hisarcık Halkı ile birlikteyiz. Erciyes´in eteğinde tertemiz havası, suyu ve sıcakkanlı kadirşinas insanları ile bir arada olmak bize büyük mutluluk verdi. Hisarcık Meydan Camii´nde namazımızı eda ettik. Hep beraber huzur içerisinde daha nice ramazanlara, kadir gecelerine ve bayramlara erişmeyi rabbim nasip etsin. Tüm hemşerilerime gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür ediyor, onlara layık olabilmek için güler yüzlü ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Hisarcık Meydan Düzenlemesi birçok belediye tarafından projesinin istendi. Hatta Kalaba Belediyesi aynısı uygulayacak. Hisarcık bir bakıma örnek oldu. Pazar yeri inşa ettik. Doğalgaz geldi. Dolayısı ile Hisarcık Melikgazili olmanın keyfini yaşamaktadır” dedi.

İHA

