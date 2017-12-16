Büyükkılıç'ın eniştesi toprağa verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın hayatını kaybeden eniştesi Beşir Büyükkılıç'ın cenaze namazı Develi Merkez Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılındı. Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Develi Kaymakamı Murat Duru, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve Büyükkılıç ailesi ile yakınları katıldı.
İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Beşir Büyükkılıç'ın cenazesi Tirem mezarlığında toprağa verildi.
İHA
İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Beşir Büyükkılıç'ın cenazesi Tirem mezarlığında toprağa verildi.
İHA