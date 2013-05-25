Büyükkılıç, TOKİ'de ki Çalışmaları Denetledi

TOKİ Bölgesi, Demokrasi Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yer alan ve Emel-Mehmet Tarman tarafından yaptırılan cami açılışına Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Melikgazi Kaymakamı Hasan Karahan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, Hayırseverler, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ile daire müdürleri ve mahalle muhtarları iştirak ettiler.

TOKİ bölgesinde yer alan meydandaki esnafı gezerek sohbet eden ve belediye tarafından yapımı devam eden yatırımları yerinde denetleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, TOKİ bölgesinin şehrin doğu bölge gelişimi açısından son derece önemli bir yer aldığını çünkü TOKİ’nin doğu bölgesine açılan bir kapı olduğunu söyledi.

TOKİ Bölgesi, Demokrasi Mahallesine yapılan yatırımlar ve hizmetler ile TOKİ Halkının Melikgazili olmanın farkını yaşadığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

''Mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Mahalle Muhtarları toplantısında muhtarların talep ettiklerini bu bölge gezilerinde değerlendiriyoruz. Yapılan veya yapılacak olan çalışmaları tespit ediyoruz. Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyoruz. Bugün TOKİ Bölgesi, Demokrasi Mahallesindeki Mahmut-Ayşe Bozkurt Camisinin açılışını yaptık hem de açılış sonrası bölgeyi gezerek esnaf ile sohbet ettik. Bölge halkına semtlere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Bilgileri paylaştık. Belediyemizce yapılan yatırımları yerinde inceledik.''