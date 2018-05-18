Büyükpoyraz cami Cuma günü açılıyor Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yer alan Büyükpoyraz Camisi’nin 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat: 12.00’de düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Sırasöğütler Caddesi, Öğüt Sokak üzerinde yer alan Büyükpoyraz Camisi’nin Melikgazi Belediyesince yapımının tamamlandığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’ın katılımları ile ibadete açılacağını kaydetti. 2015 yılından itibaren 8 caminin Melikgazi Belediyesince inşa edildiğini ve 14 tarihi caminin ise aslına uygun olarak onarıldığını, yani toplam 22 caminin kente kazandırıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Sırasöğütler Caddesi üzerinde yer alan Büyükpoyraz Camisi belediyemizce inşa edilerek tamamlanmıştır. Büyükpoyraz Camisi açılış törenimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükpoyraz Camisi kente ve semt halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

