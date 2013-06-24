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Büyükşehir Belediyesi 15 Bin Kamyon Asfalt Kullandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yol yapımı, bakım ve onarımına her yıl önemli bir bütçe ayırıyor. Geçtiğimiz yıl yollar için 300 bin ton asfalt kullanan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da yol yapım ve bakım çalışmalarına aynı miktarda asfalt kullanacak.

Büyükşehir Belediyesi 15 Bin Kamyon Asfalt Kullandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi geçen yıl yol yapımı veya mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi için yaklaşık 40 milyon lira harcama yaptı ve yaklaşık 300 bin ton asfalt kullandı. Erciyes yolunun dört şeritli 5 kilometrelik kısmı, genişletilen Talas yolu, yeniden düzenlenen Kartal Bulvarı, Ambar'daki yol çalışması, 5 kilometrelik Endürlük yolu geçen yıl yapılan yollar arasındaydı.
Büyükşehir Belediyesi bu yıl da yaklaşık 300 bin ton asfalt kullanacak. 9 kilometrelik Gürpınar yolu ile Harikalar Diyarı içersindeki tüm yolları bitiren Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem'in yapılmakta olan Doğu Garajı-İldem, Sivas Caddesi-Üniversite güzergahlarındaki yolları da yeniden düzenleyerek asfaltlayacak.
15 BİN KAMYON ASFALT TAŞINDI
Büyükşehir Belediyesinin bir yılda kullandığı asfaltı 15 bin kamyon ancak taşıyabiliyor. 15 bin kamyon aralarında boşluk bırakmadan bir konvoy oluşturduğunda konvoyun bir ucundan diğer ucu 120 kilometreyi buluyor.
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ilhami kutlu 5 yıl önce

Tesekkurler sy.baskanim ama kaykop fatih mah.de biraz pay ayirirsaniz menmun oluruz.tesekurler.

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