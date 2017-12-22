Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim verildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere belediye personeli katıldı. İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik seminere konuşmacı olarak Etik Komisyonu Üyesi Avukat Mehmet Aydın katıldı.
Mehmet Aydın tarafından seminere katılan personele etik davranışa aykırı konular hakkında detaylı bilgiler verilerek dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.
Mehmet Aydın tarafından seminere katılan personele etik davranışa aykırı konular hakkında detaylı bilgiler verilerek dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.