Büyükşehir Bir Park Daha Yapacak

Büyükşehir Belediyesi Argıncık -Kayabaşı Mahallesi'ne park yapacak. Park yapımı için Fen İşleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ihaleye sekiz firma katıldı.

Kayseri'deki yeşil alan miktarını sürekli artıran ve toplam yeşil alan miktarını 10 milyon metrekarenin üzerine çıkaran Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni bir park daha yapıyor. Argıncık-Kayabaşı Mahallesine yapılacak olan park için Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca ihale gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 463 bin 196 TL olan ihaleye 8 firma katıldı.

İhaleye katılan firmalardan; Sinan İnşaat 294 bin 964 TL, Hüsrevoğlu İnşaat 334 bin 177 TL, Gökışığı İnşaat 342 bin 166 TL, Alp İnşaat 348 bin 189 TL, Nuh Kahraman 357 bin 681 TL, Kemal Sungur 360 bin 562 TL, Bayer Mühendislik 379 bin 650 TL ve Başaran İnşaat 388 bin 683 TL'lik teklif verdi.

İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından kazanan firma belli olacak ve Kayabaşı Mahallesi Parkının yapımına başlanacak.