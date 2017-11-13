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Büyükşehir'den anma programı

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun katıldığı bir anma programı düzenlendi. Anma programında Mustafa Kemal’in hayatından kesitler sunuldu.

Büyükşehir'den anma programı
Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinliklerine Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu da katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programı Erciyes Üniversitesi'nde yapıldı. Büyük ilginin gösterildiği programda Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu bir konser verdi.
Ünlü Piyanist ve Besteci Tuluyhan Uğurlu’nun Atatürk'ün hayatından kesitler sunduğu konseri salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.
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