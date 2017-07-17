Büyükşehir'den Felahiye'ye büyük yatırım

Büyükşehir Belediyesi, Felahiye ilçesine 300 başlık süt sığırcılığı için toplu ahır yapacak. Projenin ihalesi Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 161 bin TL olan ihaleye altı firma katıldı.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Sarsılmaz Yapı: 4 milyon 567 bin TL

Özyıldız İnşaat: 4 milyon 941 bin TL

Öner İnşaat: 5 milyon 210 bin TL

Akdağ Koçaklar İnşaat ve Yener Kurt Müh. İş Ortaklığı: 5 milyon 290 bin TL

Betaş Ticaret: 6 milyon 438 bin TL

İhsan Aydın: 6 milyon 444 bin TL

Felahiye Toplu Ahır Projesi İhalesi, verilen tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

İHA



