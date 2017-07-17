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Büyükşehir'den Felahiye'ye büyük yatırım

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ekonomisine katkı vermek ve hayvancılığı desteklemek için önemli bir yatırıma başlıyor. Felahiye’de yapılacak olan toplu ahır projesinin ihalesi yapıldı.

Büyükşehir'den Felahiye'ye büyük yatırım
Büyükşehir Belediyesi, Felahiye ilçesine 300 başlık süt sığırcılığı için toplu ahır yapacak. Projenin ihalesi Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 161 bin TL olan ihaleye altı firma katıldı.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Sarsılmaz Yapı: 4 milyon 567 bin TL
Özyıldız İnşaat: 4 milyon 941 bin TL
Öner İnşaat: 5 milyon 210 bin TL
Akdağ Koçaklar İnşaat ve Yener Kurt Müh. İş Ortaklığı: 5 milyon 290 bin TL
Betaş Ticaret: 6 milyon 438 bin TL
İhsan Aydın: 6 milyon 444 bin TL
Felahiye Toplu Ahır Projesi İhalesi, verilen tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
İHA
 
 
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