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Büyükşehir'den ücretsiz şarj istasyonu

Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjili şarj istasyonu dönemini başlattı. İlk etapta iki noktaya konulan şarj istasyonları ile telefonlar ücretsiz olarak şarj edilebilecek.

Büyükşehir'den ücretsiz şarj istasyonu
Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan iki ayrı modern şarj istasyonunu hizmete sundu. İlk etapta Büyükşehir Belediyesi yanındaki park alanı ile Kurşunlu Parkı’na konulan şarj istasyonları farklı telefonlara uyumlu şarj kabloları ile hizmet verecek.
Kayseri’de yaşayanlar telefonlarını şarj istasyonlarından ücretsiz olarak şarj ettirebilecekler. Gündüz güneş enerjisi ile çalışan şarj istasyonlarına elektrik bağlantısı da yapıldı. Böylece istasyonların geceleri de hizmet verebilmesi sağlandı.

İHA

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