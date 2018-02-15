Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir'den yatırımcılara yeni fırsat

Büyükşehir Belediyesi, Bölge Hastanesi karşısında yatırımcılar için yeri fırsatlar sunmaya devam ediyor. Daha önce Bölge Hastanesi karşısına yapılacak iş yerleri ile 8 adet arsayı ihaleyle satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, ikinci grupta yer alan 8 adet arsanın daha 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te ihalesini yapacak.

Büyükşehir'den yatırımcılara yeni fırsat
Büyükşehir Belediyesi, Bölge Hastanesi karşısında bulunan ikinci grup dört adet konut alanı arsası ile dört adet konut+ticaret alanı arsasını ihaleye çıkarıyor. Konut+ticaret alanı arsalarının muhammen bedelleri 1 milyon 500 bin TL, konut alanı arsalarının muhammen bedelleri ise 1 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.
Arsalar Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satılacak. İhale 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler 21 Şubat Çarşamba günü saat 13.30’a kadar başvurularını yapabilecekler.

Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.