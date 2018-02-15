Büyükşehir'den yatırımcılara yeni fırsat

Büyükşehir Belediyesi, Bölge Hastanesi karşısında bulunan ikinci grup dört adet konut alanı arsası ile dört adet konut+ticaret alanı arsasını ihaleye çıkarıyor. Konut+ticaret alanı arsalarının muhammen bedelleri 1 milyon 500 bin TL, konut alanı arsalarının muhammen bedelleri ise 1 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.Arsalar Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satılacak. İhale 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler 21 Şubat Çarşamba günü saat 13.30’a kadar başvurularını yapabilecekler.