Büyükşehir'den yeni araçlar ve yeni yollar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yeni iş makinelerinin de çalıştığı Mimarsinan-Serkent Yolu’nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yatırım ve hizmetleri yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Çelik, Serkent Yolu olarak da bilinen Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, Kocasinan Caddesi’nde yapılan çalışmaları takip etti. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi’nin araç parkına katılan dört yeni iş makinesinin de çalıştığı yolda incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yol yapım çalışmalarına aktif olarak da katılan Başkan Çelik, bir ara yeni alınan greyderi kulandı. Toplam 4 milyon TL’ye alınan iki greyder ve iki yol silindiri ile Serkent Yolu’ndaki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Çelik, amaçlarının yeni akslar açmak suretiyle Kayseri trafiğini çok daha rahat hale getirmek olduğunu söyledi. Mevcut yolu hem genişlettiklerini hem de kalitesini artırdıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Serkent olarak da bilinen Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, Kocasinan Caddesi’nde ekiplerimiz çalışıyor. Yaklaşık 4 milyon TL maliyetle yeni aldığımız dört iş makinesi ile çok daha seri çalışıyoruz. Son derecede gelişmiş teknolojiye sahip makinelerin iş kabiliyeti diğerlerine göre daha fazla. Bu yol TOKİ Kadir Has Bulvarı ile Gesi Caddesi arasındaki Kocasinan Caddesi. Burası daha önce sathi kaplama olarak iki şeritli bir yoldu. Ama artık bu bölgede yapılaşma arttı. Biz de imar planındaki 30 metrelik yolu yapıyoruz. İki gidiş, iki geliş olarak yaptığımız yolun yaya yolu ve yeşil alan düzenlemelerini de tamamlayacağız. Yolda bitümlü sıcak asfalt kullanacağız. En son da üzerine taşmastik dediğimiz modifiye asfaltı sereceğiz. Böyle olunca da artık yol ömürlük hale geliyor. Kardan kıştan, sıcaktan soğuktan etkilenmeyen konforlu bir yol oluyor. Bizim temel gayemiz Kayseri’de ulaşım konusunda planlara dayalı ihtiyaç hissedilen yeni yolları açmak. İnşallah Kurban Bayramı’ndan önce bu yolu açıp hizmete sunacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.