Büyükşehir'den yerel buluşmalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, minibüs ve servis işletmecilerinin katılımıyla yapılan toplantıda ülkemiz için katma değer oluşturan, vergi veren, istihdam sağlayan herkesin yanında olmayı bir borç olarak gördüklerini söyledi. Bu anlamda esnaf ve iş adamlarına her zaman destek verdiklerini dile getiren Başkan Çelik, “Sizlerle birlikte yaklaşık 8 bin kişinin yükünü devletimizin sırtından alıyorsanız bizim de sizin yanınızda olmamız gerekiyor” dedi.

“KAYSERİ BELEDİYECİLİĞİNİN EN YOĞUN YILLARINI YAŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na başlamasıyla birlikte toplumun her kesimiyle ortak akıl toplantıları yaptıklarını, kurum içinde beyin fırtınaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, her kesimin isteklerini ve önceliklerini alarak bir yol haritası belirlediklerini söyledi. “Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm ve Fonksiyonel Gelişim” vizyonu doğrultusunda öncelikle planlamaya önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Yapmış olduğumuz master planlara uygun şekilde büyük ölçekli projelere başladık. Yapım maliyeti 1 milyon TL ve üzeri 742 ihale gerçekleştirdik. Bu ihalelerin toplam bedeli 1 milyar 546 milyon TL’ye ulaştı. Üç yılda 5 bin 700 noktada çalıştık. Kayseri belediyeciliğinin en yoğun üç yılı geçti. Çünkü daha önce 5 ilçe Büyükşehir Belediyesi’ne bağlıydı; ama şimdi 16 ilçe bağlı ve biz 16 ilçede de çalışıyoruz” diye konuştu.

2015-2018 yılları arasında yapılan çalışmalarla ilgili bazı rakamlar da veren Başkan Mustafa Çelik, “656 kilometre sıcak asfalt, 1310 km sathi kaplama yol yaptık. 2 milyon 650 bin metrekare kilitli parke ile bu alanda rekor kırdık. 42 spor sahası yaptık. 260 tarım makinesini ilçelerimize dağıttık. 344 çocuk oyun grubu ve 275 bin metrekare yeşil alanı kazandırdık. 17 sosyal yaşam merkezi, 10 köprülü kavşak, 10’dan fazla bağlantı köprüsü yaptık” dedi.

Kayseri’yi büyütmek ve bu şehirde yaşayanların konforunu artırmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ulaşım, altyapı yatırımları, kentsel dönüşüm, Beydeğirmeni gibi şehre ekonomik katkı verecek projeler, yeşil alan yatırımları, ilçelere yapılan yatırımlar, sosyal tesis yatırımları, kamuya yapılan prestijli binalar, Kent Ekmek, kültür sanat çalışmaları, kütüphane yatırımları, mezarlıkta yapılan düzenlemeler, spora verilen destek, kitle sporları, KAYMEK hizmetleri, KAYTUR tesisleri BÜSAM çalışmaları, sosyal projeler, Erciyes’e yapılan yatırımlar ve tanıtım çalışmaları gibi konularda bilgiler verdi.

Başkan Mustafa Çelik’in açıklamalarının ardından Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, bir şehrin farkını anlamak için başka şehirleri görmek gerektiğini belirtti ve Kayseri’nin bu anlamda farklı bir şehir olduğunu söyledi. Yavuz Ay, Başkan Mustafa Çelik’e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek teşekkür plaketi takdim etti.