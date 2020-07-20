Büyükşehir, doğayı ailelerle buluşturuyor Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından her yıl başarıyla gerçekleştirilen ve bu yıl da büyük ilgi gören “Doğa Seni Çağırıyor” adı altındaki doğa kampları Covid-19 salgınına karşı alınan tüm tedbir ve hijyenik önlemlerle birlikte devam ediyor.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:02