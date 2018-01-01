Büyükşehir'e tatil yok

Başkan Mustafa Çelik, incelemelerine Kocasinan Bulvarı’ndaki katlı kavşak çalışmalarıyla başladı. Fuzuli Kavşağı’na yapılan katlı kavşak ile Tuna ve 30 Ağustos Caddesi Kavşaklarına yapılan katlı kavşak çalışmalarının son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Ulaşım Yılı ilan ettikleri 2017 yılında ulaşım yatırımlarının hızla devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Yılın son günündeyiz ve şantiyelerimizde tatil yapmadan çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah hem Kocasinan Bulvarı’ndaki 30 Ağustos, Tuna ve Fuzuli’deki katlı kavşakları hem de Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki Melikgazi Katlı Kavşağı ile Hulusi Akar Bulvarı’na girişi sağlayacak olan alt geçitleri planladığımızdan önce tamamlamayı düşünüyoruz. Rabbim kazasız belasız bitirmeyi ve kullanmayı nasip etsin. Görüldüğü üzere kar kış demeden, tatil demeden çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Bulvarı’ndaki katlı kavşakların ardından Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki katlı kavşakların şantiyelerine de geçerek incelemelerde bulundu.

İHA

