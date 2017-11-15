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Büyükşehir gençlik için seferber

Büyükşehir Belediyesi geleceğimiz olan gençliğin çok daha iyi yetişmesi için pek çok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir gençlik için seferber
Genç KAYMEK vasıtasıyla 8 bin 500 öğrenciye eğitim desteği sağlayan ve değerler eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi, Talas’taki eski Amerikan Koleji’ni de her alanda gençlerin donanımını artıran bir merkez haline getirdi. 
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından açılan Talas Gençlik Merkezi, başarılı öğrencilere hafta içi sağladığı kamp imkanının yanı sıra hafta sonu kamplarıyla da farklı okullardan gelen gençlere destek vermeye devam ediyor.
Har hafta farklı grupların katıldığı hafta sonu kamplarında öğrencilere eski Amerikan Koleji’nin tarihi binasının tarihçesi hakkında bilgiler veriliyor ve ardından öğrencilere etüt imkanı sunuluyor. Kız ve erkek öğrenciler Talas Gençlik Merkezi’nde Hanoi Kulesi, Turbo Dikkat, Empati, Matranç ve Mangala gibi çeşitli akıl oyunları da oynuyorlar.
Öğrenciler ayrıca, Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri eşliğinde yapılan çeşitli bilimsel faaliyetler, deneyler ve yarışmalarla da keyifli vakit geçiriyorlar.

İHA

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