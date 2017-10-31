Büyükşehir ile 150 fotoğrafçı Soğanlı'da

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi devam ediyor. Soğanlı’da yapılan eğitim ve uygulama gezisine yaklaşık 150 kişi katıldı. Otobüslerle Soğanlı’ya giden fotoğrafçılar, Kapadokya’nın uzantısı olan Soğanlı’da tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflama imkanı buldular.

Etkinliğe katılan fotoğrafçılara gezi süresince uygulamalı bilgiler de verildi. Geniş bir sahada çalışma imkanı bulan fotoğrafçılar, ev hanımları tarafından yapılan ve dünyaca ünlü olan Soğanlı Bebeklerini de çektiler.



İHA