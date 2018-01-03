Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir ile birlik sağlandı

Kayseri-Sarız arasında toplu taşımacılık yapan iki ayrı kooperatif arasındaki sorun giderildi. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla her iki kooperatif birleşme kararı aldı.

Büyükşehir ile birlik sağlandı
Kayseri Sarız ve Çevresi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile Binboğa Sarız ve Çevresi Karayolu Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi yöneticileri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ile bir araya geldi.
Bir süredir Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından yapılan çalışmalar sonucu iki kooperatif arasında yaşanan anlaşmazlıklara son verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önerdiği formül üzerinde uzlaşan her iki kooperatifin tek çatı altında birleşmeleri de sağlandı.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.