Büyükşehir ile birlik sağlandı

Kayseri Sarız ve Çevresi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile Binboğa Sarız ve Çevresi Karayolu Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi yöneticileri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ile bir araya geldi.

Bir süredir Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından yapılan çalışmalar sonucu iki kooperatif arasında yaşanan anlaşmazlıklara son verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önerdiği formül üzerinde uzlaşan her iki kooperatifin tek çatı altında birleşmeleri de sağlandı.

İHA