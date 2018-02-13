Büyükşehir'in kütüphane hizmeti takdir topluyor

Üç kütüphaneden 2007 yılında yararlananların sayısı 1 milyon 300 bini buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in “Kütüphaneler Şehri Kayseri”, “Okuyan ve Okutan Şehir” hedefleri doğrultusunda yapılan yatırımlardan olan kütüphaneler Kayserililerden büyük ilgi ve takdir görmeye devam ediyor.

800 kişilik Merkez Kütüphanesi’nin modern ve ferah üniteleriyle kütüphaneye olan ilgiyi artıran Büyükşehir Belediyesi, daha sonra Belsin Kütüphanesi’nin kapasitesini 300’e çıkardı ve daha modern bir hale getirerek Sezai Karakoç Kütüphanesi olarak hizmete sundu. Gevher Nesibe Kütüphanesi’ni de aynı anlayışla modernleştiren ve kapasitesini 200 kişilik hale getiren Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerin üye sayısını binli rakamlardan 50 binin üstüne çıkardı. Kütüphanelerden yararlananların sayısı ise Kayseri nüfusuna yaklaştı.

2017 yılında Merkez Kütüphane’den yararlananların sayısı 956 bini, Gevher Nesibe Kütüphanesi’nden yararlananların sayısı 125 bini, Sezai Karakoç Kütüphanesi’nden yararlananların sayısı ise 186 bini geçti. Böylece bir yılda kütüphanelerden yararlananların sayısı 1 milyon 300 bine yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin Kiçikapı’daki kilisenin 24 saat açık kütüphaneye dönüştürülmesi, Talas’a çok büyük ölçekli 7/24 kütüphane yapılması ve ilçelere kütüphane yapılması gibi projeleri de devam ediyor.

İHA