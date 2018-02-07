Büyükşehir iş yeri ihalelerine devam etti

Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi karşısına yapılacak olan 58 iş yerinden 35’i ile konut ve konut+ticaret alanı arsaları için geçen hafta ihale yapmış, arsalar ile 35 iş yerinin satışını gerçekleştirmişti. Geçen hafta satışı yapılan arsa ve iş yerlerinden toplam 89 milyon 535 bin TL gelir elde eden Büyükşehir Belediyesi, satışı yapılmayan 23 iş yeri için ihaleye devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan ihaleye büyük ilgi gösterildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında yapılan ihalede 9 iş yeri 1 milyon 400 bin TL ile 1 milyon 450 bin TL arasındaki fiyatlarla satıldı. Satışı yapılan 9 iş yerinden 12 milyon 730 bin TL gelir elde edildi.

Hastane karşısındaki iş yerlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için fırsat devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi kalan 14 iş yerinin ihalesini 14 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da yine Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapacak.