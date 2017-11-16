Büyükşehir itfaiyesine yeni araç ve ekipman

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından karşılanan Başkan Çelik, itfaiye teşkilatı personeli ile tek tek selamlaştı.

İtfaiye Teşkilatı’nda sergilenen yeni araç ve ekipmanları inceleyen Başkan Çelik, yangın halinde tedbirli olunmadığı takdirde bilançonun ağır olabileceğini belirtti. İtfaiye hizmetleri açısından en iyi ve en donanımlı belediye olmak amacıyla yeni araç ve ekipmanlar aldıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Allah lazım etmesin ama eksikliğini de verdirmesin. Bu kadar donanıma ve kadroya Rabbim ihtiyaç hissettirmesin; ancak herhangi bir yangın anında eğer tedbirli olmazsanız, aletleriniz tam değilse ve o yangına geç müdahale edersiniz can kaybıyla karşılaşabiliriz. Bu amaçla Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiyede de en iyi ve en donanımlı belediye olabilmek için yeni birtakım aletler aldık. 15 kata kadar uzanan merdivenlerimiz vardı; ama daha dar caddelerde dinamik ve kıvrak olması açısından 28 metrelik 9 kata kadar çıkabilen itfaiye merdivenlerinin alımını yaptık. Bunların tamamı en son teknolojiye göre yapılmış tam donanımlı aletler. Özellikle ilçelerimiz de Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanına girince ihtiyaç alanı arttı. Bu yüzden iki tane yine çok dinamik, hızlı müdahale edebilen itfaiye araçları aldık. Öncü değdiğimiz araçlarımız da mevcut. Yangına en hızlı şekilde ilk müdahaleyi yapan araçlarımız bunlar. Bu araçların içerisinde arama kurtarma ekipleri, hidrolik donanım ekipmanları gibi ilk anda ihtiyaç olacak bütün donanımlar bulunuyor” dedi.

İtfaiye Teşkilatı’na kazandırılan yeni ekipmanları da tanıtan ve bazı araçları bizzat test eden Başkan Mustafa Çelik, “Herhangi bir trafik kazasında araçların altında kalan yolcuları anında kurtarabilmek için havalı yastıklara da sahip olduk. Asansör kazalarında ya da trafik kazalarında kapıları açmak, sıkışan kişileri kurtarmak için hidrolik donanımları da itfaiyemize kazandırdık. Çok güçlü kadrosu olan itfaiyemiz, aldığımız araç ve donanımlarla birlikte Türkiye’deki en iyi ekiplerden biri oldu. İtfaiyemiz bölgedeki diğer şehirlere de eğitim desteği sağlıyor. Aldığımız bu setlerin tamamının yaklaşık değeri 4 milyon TL’yi geçiyor. Aldığımız donanımların yerli olarak imal edilmiş olması da ayrıca gurur kaynağımız oluyor. Türk sanayisinin nereye geldiğini araç ve ekipmanlar gösteriyor” diye konuştu.

Başkan Çelik, eğitime de katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İtfaiye Teşkilatı’nı ziyaretinde Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencilerine verilen Yangın Güvenliği Eğitimi’ne de katıldı. İtfaiye eğitmenleri tarafından verilen eğitimi bir süre takip eden Başkan Çelik, öğrencilerle de sohbet etti.