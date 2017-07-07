Büyükşehir Meslek Akademisi’nin temeli atıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Ülkemizde istihdam alanında yaşanılan sıkıntıların temelinde, iş gücünün, eğitim ve beceri seviyesinin dolayısıyla üretim düzeyinin yeterli olmaması yatıyor. Bakanlığımız, mesleki eğitim gelişmesine ve çoğalmasına çok önem vermektedir. Teknolojiyi anlayan ve uygulamayı bilen verimli, kaliteli ve hizmet üretebilen kalifiye elemana duyulan talep daha da artmıştır. Çoğu insanımız işsizlikten şikayet ederken, işverenler de kalifiye eleman bulamadığından şikayet etmektedir. Bu anlamda nitelikli eleman yetiştiren Meslek Akademisi çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Kayserimiz gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu güzellikleri, içerisindeki nitelikli kurumlarla donatırsak daha anlam kazanır. Kayseri ticaret ve sanayi şehri özelliklerine bizlerinde katkı sağlaması lazım. Bu çok anlamlı bir çalışmadır. Hem düşünülmesi hem de böyle bir anlamlı çalışma yaptıklarından dolayı büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yapılmayanları yaptıklarını kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Büyükşehir olarak yapılmayanları yapmaya devam ediyoruz. İlkleri ve yenileri yapmak için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Böyle bir tesisi de şehrimize kazandırdığımız için büyük mutluluk içerisindeyiz. Büyükşehir belediyesi olarak yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. Hafta başından bu tarafa 9 ihale birden yaptık. Arka arkasına ihaleler ve projeler ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bir taraftan ihaleleri yaparken bir taraftan da ihalesi biten projelerin inşaatlarını başlatıyoruz. Her dakikamızı ve saniyemizi şehrin yararına olacak projeler için kullanma gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise, “Burada işini layıkıyla yapanlar sertifika alarak iş hayatında daha kaliteli ve verimli hizmet yapmaya başlayacaklardır. Bu alandaki hizmetin kalitesi de yükselecektir. Bu merkezde alınan belgeler iş sağlığı güvenliği açısından önem arz ettiği gibi aynı zamanda tüketiciye ulaşan mal ve hizmetlerin kalitesini de artıracaktır. Başarılı ve başarısız birbirinden ayırt edilerek belgelendirilecek, bu belgeyle meslek hayatına başlanılacak ve belgenin uluslararası geçerliliği olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve akademinin temeli atıldı. Temel atma törenine, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.