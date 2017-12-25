Büyükşehir muhtarlarla buluştu

“Büyükşehir Muhtarlarla Buluşuyor” toplantısı Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. 2017 yılının değerlendirilmesi ve 2018 yılının planlanması amacıyla yapılan iki ayrı toplantıdan ilkine Akkışla, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinden gelen ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile aileleri katıldı. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de iştirak etti.“MUHTARLAR DEMOKRASİMİZİN TEMEL TAŞLARI”Muhtarlarla öğle yemeğinde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, muhtarların demokrasinin temel taşları ve belediyelerin sinir uçları olduğunu belirterek, “Sinir uçlarından gelen sinyallere göre beynin vücudu hareket ettirdiği gibi sizlerden gelen sinyallere göre hizmetlerimizi yönlendiriyor, kendimize yön veriyoruz. Aynı zamanda sizler bizim fahri müfettişlerimizsiniz. Sahadaki yaptığımız işlerin hem kontrol mühendisi hem de kabul heyetisiniz. Hata ve eksik mutlaka oluyordur; ama en az hatayla en iyi işi çıkarmak için gayret ettiğimizi bilmenizi isterim. Kar kış, gece gündüz demeden koşturuyoruz” dedi.“1,5 MİLYAR TL’LİK YATIRIM YAPTIK”Bütünşehir Yasası çıktıktan sonra 16 ilçenin tamamının Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanına girdiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğim ilk gün vurguladığım en önemli konuların başında ilçeler geliyordu. İnsanları doğdukları yerde doyuralım mutlu oldukları yerde yaşatalım dedik. Bu anlayışla ilçelere çok daha fazla ağırlık veriyoruz. 2,5 senede hiçbir belediyenin yapamadığı kadar ilçelere yatırım yaptık. Rekor sayıda işler yapıyoruz.”Üç yılda yapılan çalışmalarla ilgili rakamlar veren Başkan Çelik, 2015-2017 yılları arasında 742 adet ihale yaptıklarını söyledi. Bu ihalelerin bedelinin 1,5 katrilyon lira olduğunu ve doğrudan teminler ile yapılan işlerin bu rakama dahil olmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “2015-2017 arasında 5700 noktada hizmet yaptık. Bu sürede 656 kilometre sıcak asfalt, 1310 kilometre sathi kaplama yaptık. 2 milyon 650 bin metrekare kilitli parkeyi ilçelerimize ulaştırarak çamurdan kurtardık. 42 adet spor sahası yaptık. 259 tarım ekipmanı dağıttık. 344 adet çocuk oyun parkı, 275 bin metrekare yeşil alan yaptık. 12 adet kadın ve gençlik merkezini hizmete açtık. 2 bin nüfuslu ilçelerde dahi yüzme havuzu başta pek çok etkinlik alanını barındıran sosyal yaşam merkezleri var. Pınarbaşı ve İncesu’da yer sorunu nedeniyle daha sonra başladığımız kadın ve gençlik merkezleri devam ediyor. İnşallah baharla birlikte açarız. Merkezdekilerle birlikte 17 sosyal yaşam merkezi oluyor. Şehir merkezinde 4 köprülü kavşağı geçen sene bitirmiştik. Şimdi 6 tane devam eden köprülü kavşak çalışması var. Üç tane köprülü kavşağa da baharla birlikte başlayacağız” dedi.“BELEDİYEMİZDEN MEMNUNİYET ORANI %80’LERİ GEÇTİ”Konuşmasında halkın memnuniyetini tespit için anket çalışmaları yaptırdıklarını da açıklayan Başkan Mustafa Çelik, bu anketlerde belediyenin çalışmalarından memnuniyet oranının yüzde 80’lerin üzerine çıktığını söyledi. Muhtarlarla geçen yıl yapılan toplantıda da talep formları kanalıyla talepler aldıklarını hatırlatan Başkan Çelik, “Taleplerinizi bir program halinde ele aldık ve uygulanabilir olanları yaptık. Bu yıl da yine sizden taleplerinizi bekliyoruz. Biz yeter ki birlik beraberlik içinde olalım. Yeter ki tek hesabımız Allah’ın rızası milletin duası olsun. Bu hesap içinde olursak Rabbim önümüzü açıyor” diye konuştu.“Büyükşehir Muhtarlarla Buluşuyor” toplantısına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de hiçbir büyükşehir belediyesinin yapamayacağı hizmetlerin Kayseri’de yapıldığını belirterek Başkan Çelik’e teşekkür etti. Muhtarlara büyük önem verdiklerini ifade eden Tamer, “Muhtarlara verdiğimiz değerin en büyük göstergesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık Beştepe’de muhtarlarla yaptığı toplantıdır” dedi.Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da bir konuşma yaparak Başkan Mustafa Çelik’in dile getirdiği 1,5 katrilyonluk yatırımın büyüklüğüne dikkat çekti. Bu yatırımla Kayseri’nin en ücra mahallesine kadar hizmetin götürüldüğünü dile getiren Yıldız, “2002 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesinden daha düşük yatırım bütçeli bakanlıklar vardı. Kayseri’de, Türkiye’de ne oldu diyenler için bu rakam bile en büyük delildir. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, katılan tüm muhtarlarla gruplar halinde ve tek tek “Büyükşehir Muhtarlarla Buluşuyor” fonu önünde fotoğraf çektirdi.