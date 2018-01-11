Büyükşehir sağlık seminerleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen sağlık seminerinde ‘Baş Ağrılarının Günlük Hayata Etkisi’ konusunda bilgiler verildi. Acıbadem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, her insanın hayatında baş ağrısının bulunduğunu belirtti ve yaşanan baş ağrılarının hayat kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi.



Şiddetli baş ağrısı çekenlerin mutlaka nöroloji hekimlerine gitmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Hüseyinoğlu, “Baş ağrısına neden olan unsurların ortaya çıkarılması gerekir. Aksi takdirde sürekli ağrılar depresyon başta olmak üzere başka hastalıklara sebebiyet verebilir” dedi.

İHA

