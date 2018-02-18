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Büyükşehir Ürgüp’te kampa girdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bürokratlarıyla birlikte saatler süren bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2017 yılı değerlendirildi ve 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi hayata geçirilecek yatırımlar planlandı.

Büyükşehir Ürgüp’te kampa girdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çok çalışarak yoğun bir üç yıl geçirdiklerini belirtti ve tempoyu artırarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ürgüp’te bürokratlarıyla çalışma kampı yaptı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve yatırımcı kuruluşların Genel Müdürleri katıldı.


“Son üç yılı çok yoğun geçirdik”
Toplantıda bugüne kadar yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılacaklarla ilgili değerlendirmeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Çok yoğun üç sene geçirdik. İlk sene projesi devam eden işleri bitirdik ve bu işler devam ederken yeni projelere başladık. Şimdi, adeta seçimden önceki son düzlükteyiz. 2018 yılını ve 2019’un ilk üç ayını çok iyi planlamamız gerekiyor” dedi.


“Yapılanlarda tüm çalışanlarımızın hakkı var”
Çok yoğun bir tempo ile geçen üç yıldaki çalışmalardan dolayı tüm bürokratlara ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizler olmasaydınız, sizlerin ekipleri olmasaydı başaramazdık. Her kademedeki arkadaşların bu hizmetlerde hakkı var. Gece gündüz demeden, kar kış demeden beraberce sahada çalıştık ve neticesini aldık. Elhamdülillah nereye gitsek herkes Kayseri’yi konuşuyor. Bir kez daha teşekkür ediyorum.”


“Vizyon projelerimiz devam edecek”
Yönettikleri coğrafyadaki insanların birebir sorunlarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Bu anlamda 2018’i planlamadan önce yine her kesimin taleplerini dinledik. Yol gösterici bilgiler elimizin altında. Beraber hazırladığımız bu şehri önümüzdeki yıllara taşıyacak vizyon projelerimiz de var. Bu projeleri değerlendirip öncelikler sırasına göre 2018’i planlayacağız” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in bürokratlarıyla saatler süren toplantısında tüm daire başkanlıkları ile tüm şirketlerin yöneticileri tek tek sunumlar yaparak yaptıkları ve yapacakları projelerle ilgili bilgiler verdiler. Açıklanan tüm projeler detaylı bir şekilde değerlendirildi.
İHA
 
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