Büyükşehir Yabani Hayvanlar İçin Tedavi Merkezi Kuruyor

Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sadece hayvanat bahçesindeki veya Kayseri'deki hayvanlara hizmet vermeyecek, çevre illerden getirilen hayvanlar da istifade edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol, Kayseri ve çevre illerden gelen yaralı, hasta ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarının ihtiyaç duyacağı bakım ve tedavi hizmetlerini Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin vermesini kapsıyor.

ORGAN NAKLİ BİLE YAPILABİLECEK

Uzman veteriner hekimler ve sağlık teknisyenlerinin görev yapacağı Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde röntgen, sterilizasyon ve ameliyathane gibi birimler yer alacak. Hayvanat Bahçesi içerisindeki bu merkezde ihtiyaç duyulması halinde hayvanlar arasında organ nakli operasyonları da gerçekleştirilebilecek.

ÖNCELİK HAYVAN SAĞLIĞI

Türkiye veya dünyadaki pek çok hayvanat bahçesinin aksine Kayseri'deki hayvanat bahçesinin bir hayvan hapishanesi olmasını istemeyen Büyükşehir Belediyesi, bunun için doğal hayata uygun barınaklar yaptırdı. Bununla da yetinmeyen Büyükşehir Belediyesi, bir sağlık merkezi ihtiyacını öngörerek gereken merkezin kurulmasını sağladı. Böylece, Hayvanat Bahçesi içindeki hayvanların yaşayabileceği sağlık sorunlarına Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile anında müdahale edilebilecek.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK

Kurulmakta olan Yabani Hayvan Rehabilitasyon Merkezi sadece Kayseri'ye değil çevresine de hizmet verecek. Türkiye'deki diğer hayvanat bahçelerinin büyük bir çoğunluğunda böyle bir merkez bulunmuyor. Kayseri'nin doğusunda da bu kapsamda tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verecek bir merkez yer almıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu projesiyle yine Türkiye'ye örnek bir çalışma gerçekleştirmiş olacak.