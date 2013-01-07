Büyükşehir Yasası Masaya Yatırıldı



İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen, 6360 sayılı ''On üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, kısaca ''Büyükşehir Yasası'' olarak bilinen 6360 sayılı kanun ile birçok değişikliğin getirildiğini kaydetti. Yılmaz, ''Belki de çoğunuzun haberi yok, bucaklarımız kapatıldı, İl Özel İdarelerimiz kaldırıldı ve yine yeni birimler oluşturuldu. Yine bu koordinasyonu sağlayacak birtakım düzenlemeler yapıldı. İl Özel İdarelerinin devam ettiği illerde uygulamada yine birtakım değişiklikler yapıldı. Kayseri olarak bu konularda bizleri ilgilendiren pek fazla hüküm yok'' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 6360 sayılı kanunda, kaldırılan ya da yeni kurulan birimler arasında devir ve tasfiyenin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çok ayrıntılı ve detaylı düzenlemeler bulunduğunu da belirterek, şöyle devam etti:

''Hem köylerimizin hem beldelerimizin hem de İl Özel İdaremizin alacakları verecekleri, taşınmazları gibi bir takım hususlar açıkça ifade edildi. Bunlar kanunda ne kadar iyi ifade edilmiş olsa da bizlerin uygulama sürecinde yaşayacakları birtakım sorunları giderme adına bu toplantılar yapılıyor. Kısaca Büyükşehir Yasası olarak isimlendirilen yasada ifade edilen düzenlemeyle Türkiye’de en fazla yaşadığımız hususlardan birisi, imarda çarpıklıktır. Büyükşehir Belediyesinde farklı, ilçe belediyesinde farklı, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan beldede farklı, beldenin bitişiğindeki yerde farklı uygulamalar yapılıyordu. Örneğin, bir beldemizde 6 kat inşaat ruhsatı verilebiliyordu. Beldenin bitişiğindeki köy statüsünde olan bir yerleşim yerimizde 2 kattan fazlasına müsaade edemiyoruz. Yine ulaşımla ilgili çeşitli zamanlarda sıkıntılar meydana gelmiş. Büyükşehrin yolu ayrı, ilçenin yolu ayrı, beldenin yolu ayrı. Sanki başka bir ülkenin topraklarında yatırım yapılıyormuş gibi düzenlemeler vardı. Bunların tamamı ortadan kaldırıldı. Özellikle altyapıyla ilgili insanlarımızın daha müreffeh bir ortamda yaşamalarını sağlayacak çalışmaların tek elden yürütülmesi adına çok önemli bir adım atılmıştır. Bu ulaşımda, altyapıda ve birtakım sosyal imkanların oluşturulması adına yeni bir ivme kazandıracaktır. KÖYDES projesiyle önemli hizmetler götürüldü. Bugün Kayserimizin köylerinde, kırsal kesiminde bugün altyapıyla ilgili önemli bir sorun kalmamıştır. Sadece göçe dayalı nüfus kaybı olan küçük yerlerde asfalt, su ve kanalizasyonla ilgili birtakım sıkıntılar var. Buralarda da bu gibi hizmetlere ihtiyaç duyulmadığı için yapılmamıştır. Ama bugün asfaltı, suyu ve kanalizasyonu olmayan köyümüz kalmamıştır. Bugün kar yağdığı bir günde, yolların açık olması, açık tutulması İl Özel İdaremizin de çalışmalarıyla sağlanmaktadır.''

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Belediye Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Elban, 6360 sayılı yasa hakkında bilgiler verdi. Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız, ilçe Kaymakamları ve belediye çalışanları kalıtdı.