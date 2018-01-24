Büyükşehir’de ilçe zirvesi sürüyor



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2018 yılını planlamak için ilçelerle ilgili ilk toplantısını İncesu’da yaptı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve belediye meclis üyeleri katıldı. İncesu zirvesinde bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından İncesu’da yapılan yatırımlar ele alındı ve 2018 yılı ile ilgili teklifler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Başkan Çelik, İncesu ilçesinin ardından Tomarza heyeti ile bir araya geldi. Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ve belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantıda ilçedeki yatırım ihtiyaçları ele alınarak 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İlçelerdeki yatırımlarla ilgili ayrı ayrı toplantılar yapan Çelik, Yahyalı heyetiyle de bir araya geldi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Yahyalı Belediyesi Meclis Üyelerinin katıldığı toplantıda halen devam eden yatırımların son durumuna ilişkin bilgiler aktarıldı. Toplantıda 2018 yılında yapılması planlanan yatırımlar da etraflı bir şekilde ele alındı.

Çelik, İncesu, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinin ardından Akkışla’ya yapılacak yatırımlarla ilgili de bir toplantı gerçekleştirdi. Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül’ün katıldığı toplantıda talep edilen yatırım teklifleri değerlendirildi.

Toplantılarda İlçe Belediye Başkanları ilçelerine yapılması düşünülen yatırımlarla ilgili Başkan Mustafa Çelik’e birer dosya sundular. 2018 yatırım yılını planlamadan önce tüm ilçelerden kendi bütçeleriyle yapacakları yatırım ve Büyükşehir'den taleplerini içeren bilgiler aldıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Sırasıyla bütün belediyelerimizi bu hafta dinleyeceğiz ve taleplerini alarak planlamamızı yapacağız. İş planlaması çok önemli. Bir iş yerinde planlı bir iş yaparsanız verim artıyor. Hem yapımı hem de işletmesi sırasında bunun faydasını görüyoruz. Bu anlamda uyum içerisinde ve planlı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Kent merkezindeki muhtarların yanı sıra ilçelerdeki muhtarlarla da bir toplantı yaptıklarını hatırlatan ve tüm muhtarlardan görüşler aldıklarını dile getiren Başkan Çelik, muhtarlardan gelen taleplerin de belediye başkanlarıyla istişare edildiğini söyledi. Kış aylarının belediyeler için plan, proje ve ihale hazırlığı ile geçtiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “İhalelere ardı ardına yapar ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin yaz aylarında da imalatına geçeriz. Şimdiden hayırlı olması temenni ediyorum” diye konuştu.

İHA

