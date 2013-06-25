Büyükşehir'de Kabul Günü

AKUT Kayseri İl Temsilcileri Zafer Gürevin ve Mehmet Eskitaş yaptı. AKUT'un Kayseri'deki yapılanması hakkında bilgi veren Mehmet Eskitaş 2007 yılından beri Kayseri'de AKUT olarak faaliyet gösterdiklerini, 2005 yılından beri de su altı arama kurtarma ekibinin mevcut olduğunu söyledi. Eskitaş şöyle devam etti: "Arama kurtarma ekibimiz 17 kişiden oluşuyor. Su altı arama kurtarma ekibi ise 5 kişi. Yıllık 13-14 boğulmaya müdahale ediyoruz. 2013'te 7'inci boğulma vakasını Develi'de çıkardık" dedi. Yamula Barajı'ndaki çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Eskitaş, baraj altında kalan köyleri fotoğrafladıklarını ve bir sergi açmayı düşündüklerini kaydetti.

SANATÇILAR SOKAĞI OLACAK

Başkan Özhaseki, AKUT'un ardından Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akif Başol'u kabul etti. Başol, ziyarette veteriner hekimliğin geldiği noktaya ilişkin Başkan Özhaseki'ye bilgilendirmelerde bulundu.

Daha sonra kısa süre önce kurulan Erciyes Sanatkarları Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri Başkan Özhaseki'yi ziyaret etti. Başkan Hasan Gürpınar, dernekleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Özhaseki de kale içi projesinin bir an önce bitmesini beklediğini belirtti ve proje bitince bir sokağın sanatçılar sokağı olacağını dile getirdi. Dernek Başkanı Gürpınar da ilk ziyaretlerini Başkan Özhaseki'ye yaptıklarını vurgulayarak, "Bu şehirde gerçekten bir şeyler yapmak istiyoruz. Belediyemiz yanımızda olmazsa adım atamayız" dedi.

Başkan Özhaseki, bugün ayrıca Nakliyeciler Sitesi yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.