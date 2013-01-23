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Büyükşehir'den Aşık Veysel Gecesi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde bu kez, büyük usta Aşık Veysel, 'Aşık Veysel Gecesi' konseri ile anılacak.

Büyükşehir'den Aşık Veysel Gecesi
Gecede Şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Bölümü tarafından Aşık Veysel'in ölümsüz eserleri seslendirilecek. Kayserililere keyifli bir gece yaşatacak olan konser, Şehir Tiyatrosu'nda 26 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Öte yandan, tiyatroseverler için de etkinlikler devam edecek. Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü, bu hafta 'Merdiven' adlı oyunu sahneye koyacak. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenecek 2 perdelik trajikomik oyun, 25 Ocak Cuma günü saat 19.00'da tiyatroseverlerle buluşacak.
Çocuk tiyatroseverler ise bu hafta 'Masal Dünyasına Yolculuk' edecek. Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nce sahnelenecek "Masal Dünyasına Yolculuk' adlı müzikli çocuk oyunu, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak. Oyun, 27 Ocak Pazar günü saat 13.00'de Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
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