Büyükşehir’den çocuklara armağan

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hafta sonu iki ayrı oyun çocuklarla buluştu. ‘Renkli Masallar’ adlı çocuk oyunu Talas Belediyesi Konferans Salonu’nda, ‘Hapşuu’ adlı oyun ise Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi.



TRT Çocuk’un sevilen programlarından ‘Hapşuu’, Büyükşehir Belediyesi tarafından tiyatro sahnesine uyarlanmış haliyle çocuklarla buluşturuldu. Dört seans halinde sahnelenen oyunda, Hapşuu ve arkadaşlarının kaybolan güneşi bulmak için atıldıkları maceraya yer veriliyor.